Juventus, Brambilla confermato allenatore Next Gen fino al 2028

"La storia tra la Juventus e Massimo Brambilla prosegue: è ufficiale il rinnovo di contratto del tecnico lombardo, che rimarrà alla guida della Next Gen fino al 30 giugno 2028". Lo rende noto la stessa Juventus in una nota. "Una firma che conferma la totale sintonia tra il Club e l'allenatore, diventato ormai un pilastro nel progetto di crescita dei giovani talenti bianconeri. I numeri, d'altronde, parlano da soli: con 154 presenze sulla panchina della seconda squadra, mister Brambilla incarna perfettamente il ruolo di guida solida ed esperta, impreziosito anche dalla parentesi alla guida temporanea della Prima Squadra, bagnata dal debutto su una panchina di Serie A nella vittoria per 3-1 contro l'Udinese del 29 ottobre 2025", si legge ancora.