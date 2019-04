REAL, FARI PUNTATI SU MONTIEL DELLA FIORENTINA

01/04/2019

Gli 11 minuti giocati al Franchi contro il Torino hanno lasciato il segno. Tòfol Montiel, figlio dell'ex giocatore del Maiorca Óscar Montiel, ha incendiato i tifosi viola e attirato le attenzioni del Real Madrid. Florentino Pérez e Zidane sono sempre alla ricerca di nuovi talenti e come già fatto con Brahim, Rodrygo o Vinicius vogliono anticipare la concorrenza. La Fiorentina ha preso Montiel in estate per 2 milioni e non vorrebbe perderlo, ma se chiama il Real...