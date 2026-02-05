Bayern Monaco, ufficiale il rinnovo di Gnabry

Come annunciato dai bavaresi sui propri canali ufficiali, Serge Gnabry ha firmato il rinnovo con il Bayern Monaco fino al 2028. L'attaccante era in scadenza a giugno e ora si legherà al club tedesco per altri due anni. "Quando ho iniziato al Bayern, non avrei mai pensato che sarei rimasto qui per 10 anni. Il mio obiettivo è continuare così, siamo una grande squadra e possiamo raggiungere importanti traguardi", ha dichiarato Gnabry ai canali ufficiali della società.