Bayern Monaco, ufficiale il rinnovo di Gnabry

05 Feb 2026 - 16:10

Come annunciato dai bavaresi sui propri canali ufficiali, Serge Gnabry ha firmato il rinnovo con il Bayern Monaco fino al 2028. L'attaccante era in scadenza a giugno e ora si legherà al club tedesco per altri due anni. "Quando ho iniziato al Bayern, non avrei mai pensato che sarei rimasto qui per 10 anni. Il mio obiettivo è continuare così, siamo una grande squadra e possiamo raggiungere importanti traguardi", ha dichiarato Gnabry ai canali ufficiali della società. 

