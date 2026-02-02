1 di 10
© italyphotopress | 10. Andrea Conti: 20,4 milioni di euro (Milan)
© italyphotopress | 10. Andrea Conti: 20,4 milioni di euro (Milan)
© italyphotopress | 10. Andrea Conti: 20,4 milioni di euro (Milan)

© italyphotopress | 10. Andrea Conti: 20,4 milioni di euro (Milan)

© italyphotopress | 10. Andrea Conti: 20,4 milioni di euro (Milan)

atalanta

Atalanta, quante plusvalenze sotto la gestione Percassi: 700 milioni di incasso

Lookman è stato ufficialmente ceduto all'Atletico Madrid per 35 milioni più bonus. La plusvalenza più alta nell'estate 2023

02 Feb 2026 - 19:12
10 foto

Ademola Lookman è soltanto l'ultima delle plusvalenze messe a segno dall'Atalanta sotto la gestione Percassi. Il nigeriano è stato ceduto all'Atletico Madrid per 35 milioni di euro (più 5 di bonus) e la Dea ha potuto incassare un utile di 31/36 milioni. Per trovare la plusvalenza più alta bisogna tornare all'agosto del 2023 quando Rasmus Hojlund viene venduto al Manchester United dopo due ottime stagioni a Bergamo. Nell'era Percassi, la Dea ha incassato circa 700 milioni di euro di plusvalenze. In questa sessione invernale, il valore ha toccato quota 88 milioni. 

atalanta
calciomercato
plusvalenze

Ultimi video

00:10
MCH ARRIVO HOLM JUVENTUS MCH

Juve, l'arrivo di Holm al J Medical: ecco il nuovo difensore di Spalletti

20:21
Calciomercato Live, il punto delle 20

Calciomercato Live, il punto delle 20

08:15
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

02:50
DICH RUGANI FIORENTINA 02-02 DICH

Rugani: "Fiorentina è aria di casa, è tornare nella mia terra"

09:08
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

08:18
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

07:54
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

00:58
Calciomercato: la Roma non si ferma

Calciomercato: la Roma non si ferma

01:32
Calciomercato: Le ultime su Frattesi e l'ultimo acquisto del Napoli

Calciomercato: Le ultime su Frattesi e l'ultimo acquisto del Napoli

01:38
Miceli: "Juventus, caccia al centravanti"

Miceli: "Juventus, caccia al centravanti"

00:58
Raimondi: "Milan-Mateta ancora in piedi"

Raimondi: "Milan-Mateta ancora in piedi"

01:24
Mercato: Milan-Juventus, duello per Mateta

Mercato: Milan-Juventus, duello per Mateta

08:38
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

09:53
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

00:52
Countdown Calciomercato

Countdown Calciomercato

00:10
MCH ARRIVO HOLM JUVENTUS MCH

Juve, l'arrivo di Holm al J Medical: ecco il nuovo difensore di Spalletti

I più visti di Mercato

MCH MAIGNAN IN SEDE 31/1 MCH

Maignan in sede per firmare il rinnovo col Milan

Calciomercato live

Mercato: Milan scatenato, bloccato Mateta

Countdown Calciomercato

Countdown Calciomercato

Lookman verso il Fenerbahce, il Napoli ci riprova per Allison Santos

Lookman verso il Fenerbahce, il Napoli ci riprova per Allison Santos

Priorità Kolo Muani, alternativa Zirkzee. Intanto la Juventus chiude lo scambio Holm-Joao Mario col Bologna

Maignan pronto a rinnovare con il Milan

Maignan pronto a rinnovare con il Milan