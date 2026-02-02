Atalanta, quante plusvalenze sotto la gestione Percassi: 700 milioni di incasso

Ademola Lookman è soltanto l'ultima delle plusvalenze messe a segno dall'Atalanta sotto la gestione Percassi. Il nigeriano è stato ceduto all'Atletico Madrid per 35 milioni di euro (più 5 di bonus) e la Dea ha potuto incassare un utile di 31/36 milioni. Per trovare la plusvalenza più alta bisogna tornare all'agosto del 2023 quando Rasmus Hojlund viene venduto al Manchester United dopo due ottime stagioni a Bergamo. Nell'era Percassi, la Dea ha incassato circa 700 milioni di euro di plusvalenze. In questa sessione invernale, il valore ha toccato quota 88 milioni.