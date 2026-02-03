Guardiola ironizza sul mercato "spendaccione" del City: "Noi solo settimi, voglio essere primo anche qui"
Il tecnico spagnolo risponde a chi indica la squadra di Manchester come regina della finestra invernale: "Non capisco perché il club non spenda di più"
Pep Guardiola ha ironizzato sul mercato del Manchester City, sottolineando che è stato solo il settimo club più "spendaccione" della Premier League negli ultimi cinque anni. "Sono un po' triste e arrabbiato perché in termini di spesa netta negli ultimi cinque anni, siamo settimi in Premier. Voglio essere il primo! Non capisco perché il club non spenda di più", ha detto in conferenza stampa il tecnico spagnolo, rispondendo alla domanda di un giornalista sull'opinione comune secondo cui il Manchester City avrebbe "probabilmente avuto la migliore finestra di mercato di qualsiasi club della Premier League" quest'inverno, con gli arrivi di Marc Guéhi e Antoine Semenyo.
In un decennio al City - acquistato nel 2008 dal ricco fondo di investimento saudita Abu Dhabi United Group - Guardiola ha vinto, tra gli altri, sei Premier League (2018 e 2019, poi dal 2021 al 2024), due FA Cup, quattro Coppe di Lega, oltre alla Champions League e alla Supercoppa UEFA nel 2023. "Abbiamo vinto in passato perché abbiamo speso molto, quindi ora sei squadre devono vincere Premier League, Champions League e FA Cup perché hanno speso più di noi negli ultimi cinque anni", ha dichiarato. "In bocca al lupo alle sei squadre che ci precedono in termini di spesa netta negli ultimi cinque anni, Aspetto", ha concluso.