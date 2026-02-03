Guardiola ironizza sul mercato "spendaccione" del City: "Noi solo settimi, voglio essere primo anche qui"

In un decennio al City - acquistato nel 2008 dal ricco fondo di investimento saudita Abu Dhabi United Group - Guardiola ha vinto, tra gli altri, sei Premier League (2018 e 2019, poi dal 2021 al 2024), due FA Cup, quattro Coppe di Lega, oltre alla Champions League e alla Supercoppa UEFA nel 2023. "Abbiamo vinto in passato perché abbiamo speso molto, quindi ora sei squadre devono vincere Premier League, Champions League e FA Cup perché hanno speso più di noi negli ultimi cinque anni", ha dichiarato. "In bocca al lupo alle sei squadre che ci precedono in termini di spesa netta negli ultimi cinque anni, Aspetto", ha concluso.