MERCATO

Guardiola ironizza sul mercato "spendaccione" del City: "Noi solo settimi, voglio essere primo anche qui"

Il tecnico spagnolo risponde a chi indica la squadra di Manchester come regina della finestra invernale: "Non capisco perché il club non spenda di più"

03 Feb 2026 - 16:06
videovideo

Pep Guardiola ha ironizzato sul mercato del Manchester City, sottolineando che è stato solo il settimo club più "spendaccione" della Premier League negli ultimi cinque anni. "Sono un po' triste e arrabbiato perché in termini di spesa netta negli ultimi cinque anni, siamo settimi in Premier. Voglio essere il primo! Non capisco perché il club non spenda di più", ha detto in conferenza stampa il tecnico spagnolo, rispondendo alla domanda di un giornalista sull'opinione comune secondo cui il Manchester City avrebbe "probabilmente avuto la migliore finestra di mercato di qualsiasi club della Premier League" quest'inverno, con gli arrivi di Marc Guéhi e Antoine Semenyo.

In un decennio al City - acquistato nel 2008 dal ricco fondo di investimento saudita Abu Dhabi United Group - Guardiola ha vinto, tra gli altri, sei Premier League (2018 e 2019, poi dal 2021 al 2024), due FA Cup, quattro Coppe di Lega, oltre alla Champions League e alla Supercoppa UEFA nel 2023. "Abbiamo vinto in passato perché abbiamo speso molto, quindi ora sei squadre devono vincere Premier League, Champions League e FA Cup perché hanno speso più di noi negli ultimi cinque anni", ha dichiarato. "In bocca al lupo alle sei squadre che ci precedono in termini di spesa netta negli ultimi cinque anni, Aspetto", ha concluso. 

Leggi anche
Pep Guardiola

Mercato povero? Mica tanto… Dietro l’irraggiungibile Premier c’è la nostra Serie A

guardiola
mercato
manchester city

Ultimi video

01:38
Miceli: "Juventus, caccia al centravanti"

Miceli: "Juventus, caccia al centravanti"

25:39
Si è chiuso il mercato

Si è chiuso il mercato: è mancato il colpo grosso

02:09
Le pagelle del mercato: i top & flop

Le pagelle del mercato: i top & flop

02:12
Le pagelle del mercato: Juve troppi obiettivi falliti, Napoli "sconfessato"

Le pagelle del mercato: Juve troppi obiettivi falliti, Napoli "sconfessato"

01:49
Le pagelle del mercato: Inter insufficiente, Milan…

Le pagelle del mercato: Inter insufficiente, Milan…

01:47
FINTO LIVE MN OK NAPOLI/ROMA/LAZIO (MICELI) 2/2 SRV

Calciomercato: la chiusura di Napoli, Roma e Lazio

02:05
FINTO LIVE MN OK MERCATO MATETA (MICELI) 2/2 SRV

Il caso Mateta-Milan: ecco cosa è successo davvero

20:21
Calciomercato Live, il punto delle 20

Il calciomercato è finito: promossi e bocciati di gennaio 2026

08:15
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

02:50
DICH RUGANI FIORENTINA 02-02 DICH

Rugani: "Fiorentina è aria di casa, è tornare nella mia terra"

09:08
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

08:18
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

07:54
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

00:58
Calciomercato: la Roma non si ferma

Calciomercato: la Roma non si ferma

01:32
Calciomercato: Le ultime su Frattesi e l'ultimo acquisto del Napoli

Calciomercato: Le ultime su Frattesi e l'ultimo acquisto del Napoli

01:38
Miceli: "Juventus, caccia al centravanti"

Miceli: "Juventus, caccia al centravanti"

I più visti di Mercato

MCH MAIGNAN IN SEDE 31/1 MCH

Maignan in sede per firmare il rinnovo col Milan

Raheem Sterling

Anche Sterling è senza squadra: quanti affari tra gli svincolati

Il pagellone: Roma regina, nonostante tutto. Inter e Juve, si poteva fare qualcosa in più

Calciomercato Live, il punto delle 20

Il calciomercato è finito: promossi e bocciati di gennaio 2026

Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

Clamoroso in Arabia: Cristiano Ronaldo 'sciopera', infuriato con PIF e l'Al Nassr

Mercato ora per ora
Vedi tutti
17:13
Ufficiale, Paolo Sammarco allenatore ad interim del Verona
17:02
Ufficiale, Oscar Hiljemark è il nuovo tecnico del Pisa
16:30
Bayern Monaco, Upamecano ha scelto di restare: rinnovo in arrivo
15:14
De Sciglio rivela: "Mi voleva il Liverpool, ma ho scelto la Juventus"
14:05
Como, ecco Lahdo: il comunicato ufficiale