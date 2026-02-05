Fiorentina, Kouamé nel mirino dell'Aris Salonicco

Dopo il mancato approdo all'Hellas Verona nelle ultimissime ore di mercato, Christian Kouamé potrebbe ancora lasciare la Fiorentina. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, l'Aris Salonnico avrebbe presentato un'offerta ai viola per acquistarlo a titolo definitivo. Per portare a termine l'operazione ci saranno solo poco più di 24 ore, visto che il mercato in Grecia chiude la sera di venerdì 6 febbraio. Il club è attualmente terzo nella Super League greca.