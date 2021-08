Mercato, El Chiringuito sicuro: “Il Real ha offerto 160 milioni per Mbappé”

DALLA SPAGNA

Il profilo Twitter ufficiale della trasmissione fa sapere che il club spagnolo ha confermato di aver presentato un'offerta

Ad una settimana dalla fine, il calciomercato si incendia. Il Real Madrid rompe gli indugi e va all'assalto di Kylian Mbappè, che continua a rifiutare il rinnovo col Psg e di recente ha detto che la Ligue 1 "non è il miglior campionato del mondo". Come riporta il profilo Twitter ufficiale di El Chiringuito, sempre molto vicino alle vicende di casa Real Madrid, il club di Florentino Perez avrebbe confermato di aver presentato un'offerta da 160 milioni di euro al Paris Saint-Germain per l'attaccante fracnese e avrebbe chiesto il permesso di parlare con il giocatore e il suo entourage.

Gli sforzi di Mbappé, che avrebbe già declinato almeno sei proposte di rinnovo nell’ultimo mese e con il quale l'accordo non sarebbe un problema, starebbero facendo pendere l'ago della bilancia dalla parte di Madrid. La notizia arriva solo poche ore dopo che il francese 'RMC' aveva riferito che il club parigino aveva già aperto alla possibilità di cedere Mbappé dopo i continui rifiuti del francese di rinnovare il contratto che scade nel giugno 2022.

Il Real quindi avrebbe già fatto la prima mossa per portare alla Casa Blanca Mbappé quest'estate e non aspettare che si liberi a parametro zero una volta finita questa stagione ed è una mossa pesante, da 160 milioni. Il calciomercato si incendia ad una settimana dal gong e in ballo c'è il futuro di tanti big, tra cui anche quello di Cristiano Ronaldo, che potrebbe prendere proprio il posto di Mbappé nel tridente del Psg con Messi e Neymar.

IN FRANCIA: IL PSG DICE NO

La notizia dell'offensiva del Real Madrid per Mbappé viene confermata anche dai media francesi, che aggiungono ulteriori dettagli. Secondo RMC Sport e TF1, infatti, il club spagnolo avrebbe davvero presentato un'offerta da 160 milioni per l'attaccante francese, ma il Paris Saint-Germain avrebbe già rifiutato la proposta.

