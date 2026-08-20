Media spagnoli: Barcellonaa su Lautaro ma per l'Inter è incedibile

20 Ago 2026 - 16:12
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In difficoltà nell'arrivare a Julian Alvarez, blindato dall'Atletico Madrid, il Barcellona prova a cambiare obiettivo per rinforzare il suo attacco dopo la partenza di Robert Lewandowski. Secondo il quotidiano spagnolo Marca i blaugrana avrebbero fatto un timido tentativo per Lautaro Martinez. La risposta dell'Inter è stata però perentoria: il capitano è incedibile. I media spagnoli riferiscono anche di una apertura dell'entourage del giocatore a un possibile trasferimento, ma l'Inter ha subito chiuso la porta a ogni discussione.

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