Mbappé ha deciso: per il Real rinuncia a 80 mln e si abbassa lo stipendio

© Getty Images

Kylian Mbappé ha scelto il Real Madrid. In Spagna e in Francia ormai non hanno più dubbi sulla questione e ora le discussioni si stanno focalizzando sui dettagli economici legati al trasferimento. In scadenza a giugno, l'attaccante a breve dovrebbe comunicare in maniera formale al Psg l'intenzione di non rinnovare il contratto, poi dovrà rispettare il patto stretto personalmente con Nasser Al-Khelaifi. Nel dettaglio, in caso di trasferimento a zero al Real, Mbappé si era impegnato infatti a rinunciare agli 80 milioni di euro di premio fedeltà che il Paris dovrebbe versargli al termine di questa stagione. Una rinuncia importante, che, insieme a un ingaggio più basso, sottolinea la grande volontà del giocatore di trasferirsi a Madrid.