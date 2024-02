Il Psg perderà la sua stella, Mbappé al Real Madrid: "La sua decisione è presa"

© le parisien

Dopo sette anni Kilian Mbappé si prepara a lasciare Parigi per trasferirsi a Madrid: questa volta nessun colpo di scena finale, la "decisione è presa", l'attaccante francese ha deciso di vestire finalmente la maglia del Real quando a giugno scadrà il suo accordo contrattuale con il Psg. Ne sono al corrente i dirigenti del club parigino che, secondo quanto riportato da Le Parisien, non sono riusciti nell'opera di convincimento tentata nei confronti della propria stella. Mbappè, già più volte accostato ai merengues (nel 2017 quando lasciò il Monaco e scelse proprio i parigini rifiutando il corteggiamento del Real, o ancora due anni fa quando al termine di una estenuante telenovela prolungò il suo contratto col favore dei milioni sborsati da Al Khelaifi) stavolta è stato irremovibile: da qui a fine stagione ha l'obiettivo di provare a portare il Psg alla vittoria della Champions, dopo di che iniziare una seconda parte di carriere in maglia bianca. Il Real come sua definitiva consacrazione.