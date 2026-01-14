Logo SportMediaset

Mercato

Maximilian Ibrahimovic in prestito all'Ajax: è ufficiale

14 Gen 2026 - 09:55
© ajax.nl

© ajax.nl

L'Ajax "ha raggiunto un accordo con Maximilian Ibrahimović e il Milan per il prestito dell'attaccante diciannovenne. Il prestito ha una durata di sei mesi, fino al termine della stagione in corso. L'accordo prevede un diritto di riscatto per l'Ajax. Ibrahimović (Lund, Svezia, 22 settembre 2006) è passato dal settore giovanile dell'Hammarby IF a quello dell'AC Milan nel 2022. Negli ultimi sei mesi, il giocatore destro ha militato nel Milan Futuro, la seconda squadra che milita nella Serie D italiana".

Accomando: "Juventus-Chiesa, ecco a che punto siamo"

Accomando: "Juventus-Chiesa, ecco a che punto siamo"

Balotelli riparte da Dubai, ma quanti nomi ancora tra gli svincolati

Juve-Milan, asse di mercato: spunta l'idea di uno scambio tra Gatti e Loftus-Cheek

Un'occasione per Giuntoli: il dirigente ex Juve può ripartire dall'Arabia Saudita

Chiesa torna alla Juve? L'annuncio di Accomando

Chiesa torna alla Juve? L'annuncio di Accomando

Accomando: "Roma, arriva il primo colpo in attacco"

Accomando: "Roma, arriva il primo colpo in attacco"

10:45
Atalanta, iniziate le visite mediche di Raspadori
09:55
Maximilian Ibrahimovic in prestito all'Ajax: è ufficiale
09:34
L'Inter pensa a Mlacic per giugno
09:26
Lazio, Pedraza ha firmato: arriverà a giugno
23:46
Roma, Gasperini: "Vaz? Rientra nella nostra strategia in prospettiva"