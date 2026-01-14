Maximilian Ibrahimovic in prestito all'Ajax: è ufficiale

L'Ajax "ha raggiunto un accordo con Maximilian Ibrahimović e il Milan per il prestito dell'attaccante diciannovenne. Il prestito ha una durata di sei mesi, fino al termine della stagione in corso. L'accordo prevede un diritto di riscatto per l'Ajax. Ibrahimović (Lund, Svezia, 22 settembre 2006) è passato dal settore giovanile dell'Hammarby IF a quello dell'AC Milan nel 2022. Negli ultimi sei mesi, il giocatore destro ha militato nel Milan Futuro, la seconda squadra che milita nella Serie D italiana".