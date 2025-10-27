Manchester United, scartata l'ipotesi Lewandowski

Negli ultimi giorni si erano rincorse diverse voci di mercato su un possibile approdo di Robert Lewandowski al Manchester United. L'attaccante del Barcellona ha il contratto in scadenza a giugno 2026 e al momento le trattative per il rinnovo sembrerebbero congelate. Ruben Amorim, tecnico dei Red Devils, aveva indicato il polacco come principale rinforzo a parametro zero per la prossima stagione ma il club non sarebbe disposto a tale investimento. Secondo quanto riportato dal Daily Mirror, infatti, l'ingaggio di Lewandowski sarebbe al di fuori delle possibilità degli inglesi e graverebbe di molto sulle casse dello United.