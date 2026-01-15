Manchester United, per la panchina spunta anche De Zerbi

Il Manchester United è alla ricerca di un allenatore per la prossima stagione. A meno di clamorose sorprese, infatti, Michael Carrick lascerà i Red Devils a giugno e il club vuole puntare su un profilo di livello per provare a rilanciarsi. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, in cima alla lista degli inglesi ci sarebbe il nome di Roberto De Zerbi. L'attuale tecnico del Marsiglia conosce bene la Premier League, vista la sua esperienza al Brighton. Non è la prima volta che De Zerbi viene accostato allo United: già nell'estate del 2024, la società lo aveva contattato prima di confermare Erik ten Hag per qualche mese.