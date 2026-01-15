Logo SportMediaset

Mercato

Manchester United, per la panchina spunta anche De Zerbi

15 Gen 2026 - 17:23
© Getty Images

© Getty Images

Il Manchester United è alla ricerca di un allenatore per la prossima stagione. A meno di clamorose sorprese, infatti, Michael Carrick lascerà i Red Devils a giugno e il club vuole puntare su un profilo di livello per provare a rilanciarsi. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, in cima alla lista degli inglesi ci sarebbe il nome di Roberto De Zerbi. L'attuale tecnico del Marsiglia conosce bene la Premier League, vista la sua esperienza al Brighton. Non è la prima volta che De Zerbi viene accostato allo United: già nell'estate del 2024, la società lo aveva contattato prima di confermare Erik ten Hag per qualche mese. 

Accomando: "Su Lookman c'è il pressing del Fenerbahce"

Accomando: "Napoli, puzzle mercato: Lucca e Lang in uscita"

Accomando: "Malen è arrivato a Roma. Juventus-Mingueza, prove di accordo per gennaio"

Accomando: "Fofana, avanti con il Milan. La verità su un clamoroso ritorno all'Inter"

Roma, le mosse dopo Malen

Milan, Fofana incedibile

CR7 non è solo: arriva un altro ex Juve

Fiorentina, un assist man per Kean dalla Premier

Juve, un ex compagno di Messi per Spalletti

Raspadori-Atalanta: le cifre. Follie per Lookman

Juve-Milan: le ultime sull'affare Gatti-Loftus-Cheek

Accomando: "Su Lookman c'è il pressing del Fenerbahce"

