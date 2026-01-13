Manchester United, Carrick è il nuovo allenatore

Il Manchester United ha annunciato il nome dell'allenatore che guiderà la squadra sino a fine stagione. Si tratta di Michael Carrick, che prende il posto di Amorim. "È un onore avere la responsabilità di guidare il Manchester United. Conosco cosa serve per avere successo qui e il mio obiettivo è aiutare i giocatori a raggiungere gli standard che ci aspettiamo in questo club straordinario. Ho piena fiducia nelle loro capacità e nella loro dedizione. C’è ancora molto da conquistare in questa stagione e siamo pronti a unire tutti per offrire ai tifosi le prestazioni che meritano", ha detto.