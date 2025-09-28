Manchester City: Stoner rinnoverà il contratto

Il matrimonio tra John Stones e il Manchester City proseguirà. Il difensore inglese va in scadenza il prossimo giugno ma c'è la volontà da parte di entrambe le parti di proseguire insieme. Lo riporta il britannico 'The Mirror".
