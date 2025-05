Manchester City, Guardiola 'se non si riduce rosa me ne vado'

Il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, ha invitato il club a lavorare con una squadra più piccola la prossima stagione, poiché è 'mentalmente' preoccupato di lasciare così tanti giocatori in tribuna quando tutti sono in forma." Ho detto al club... che non voglio lasciare cinque o sei giocatori sugli spalti", ha detto Guardiola dopo che il City è salito al terzo posto con una partita ancora da giocare. Il club ha 28 giocatori nella prima squadra, senza contare i quattro in prestito, e possiede una delle rose più preziose al mondo, valutata da alcuni media a oltre 1,3 miliardi di euro. "Non voglio questo. Me ne vado. Se riducono il roster, rimango", ha aggiunto l'allenatore, che ha un contratto fino a giugno 2027.