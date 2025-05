Il presidente del Como: "Paz torna al Real? Non ho sentito nessuno"

Secondo alcune voci dalla Spagna infatti l'argentino sarebbe sul punto di fare ritorno al Real Madrid, squadra in cui è cresciuto e da cui il Como l'ha prelevato. I Blancos però hanno mantenuto delle clausole di riacquisto per questa e per la prossima estate: dal primo luglio, per soli 8 milioni di euro, Nico può essere riportato a Valdebebas. Il Real però lo vorrebbe anche per il Mondiale per club, ragione per cui sarà necessaria un trattativa con i vertici della società comasca.