Viaggio negli Stati Uniti per il presidente dell'Olympique Marsiglia Pablo Longoria, il direttore sportivo Medhi Benatia e l'allenatore Roberto De Zerbi per incontrare il proprietario del club francese Frank McCourt. Un vertice fondamentale per valutare il futuro del club secondo quanto riportato da RMC Sport e che potrebbe confermare la volontà di proseguire con il tecnico italiano.