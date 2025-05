Milan: ufficiali i rinnovi di due giovani talenti

Il Milan ha rinnovato fino al 30 giugno 2030 i contratti di Lorenzo Torriani e Davide Bartesaghi. Questo il comunicato ufficiale del club di via Aldo Rossi per il rinnovo del giovane portiere: "Siamo lieti di comunicare che il portiere Lorenzo Torriani ha rinnovato il contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2030. Lorenzo, nato nel 2005, è tesserato del Milan da luglio 2013 e ha giocato in tutte le categorie del Settore Giovanile e con Milan Futuro. Il 17 settembre 2024, inoltre, ha esordito nella gara di Champions League contro il Liverpool e in questa stagione è stato a disposizione della Prima Squadra. Torriani continuerà così a indossare la maglia rossonera". Questa la nota con cui è stato reso noto il nuovo accordo con il terzino: "Siamo lieti di comunicare che il difensore Davide Bartesaghi ha rinnovato il contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2030. Davide, nato nel 2005, è cresciuto nel Milan dall'età di 8 anni e ha esordito in Serie A il 23 settembre 2023 nella partita casalinga contro l'Hellas Verona. Nel corso di questa stagione è stato impiegato sia con Milan Futuro che con la Prima Squadra. Bartesaghi continuerà così a indossare la maglia rossonera".