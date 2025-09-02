Manchester City: Ederson al Fenerbahce

Dopo otto stagioni e 18 trofei conquistati, Ederson Moraes lascia il Manchester City. Il 31enne portiere brasiliano si è trasferito a titolo definitivo al Fenerbahce. Al suo posto Gigio Donnarumma per il quale si attende ancora l'ufficialità.
