Mercato

Manchester City: Ederson al Fenerbahce

02 Set 2025 - 10:05

Dopo otto stagioni e 18 trofei conquistati, Ederson Moraes lascia il Manchester City. Il 31enne portiere brasiliano si è trasferito a titolo definitivo al Fenerbahce. Al suo posto Gigio Donnarumma per il quale si attende ancora l'ufficialità.

10:22
Cremonese: ufficiale Jamie Vardy
10:19
Chukwueze, entusiasmo Fulham: "Atleta esplosivo e talento straordinario"
10:17
Pisa: Rus e Leoncini rescindono
10:08
L'Inter ufficializza Akanji
10:05
Manchester City: Ederson al Fenerbahce