Mercato

Malen: "Alla Roma per l'ambizione del club e la passione dei tifosi"

16 Gen 2026 - 14:23

"Cosa mi ha fatto dire sì alla Roma? La passione dei tifosi, l'ambizione della proprietà e gli obiettivi che si è prefissato il club. Penso che questo sia un grande club e sono felicissimo di essere qui, lotterò per questi colori. Cercherò di dare il massimo, segnare gol e servire assist ai compagni. Io gioco con passione, spero di poter creare un legame con i tifosi e di costruire qualcosa insieme. Justin Kluivert mi ha detto che la Roma è un club straordinario e che qui posso fare qualcosa di speciale". Sono queste le prime parole di Donyell Malen, nuovo attaccante della Roma, ai canali ufficiali della squadra giallorossa. Parlando di Gasperini, invece, l'olandese ammette come "lui è molto importante per questo club. Ha fatto delle buone cose in passato con altri club, le sue squadre hanno sempre giocato un bel calcio. Non vedo l'ora di lavorare con lui. Io preferisco giocare al centro, da attaccante puro penso di poter essere più pericoloso". Infine un pensiero sul campionato: "Conosco bene la Serie A, mi è sempre interessata e sono felicissimo di giocarci. La scelta del numero 14? Era il numero più bello a disposizione, in passato ci ho giocato e mi sono sempre trovato bene", conclude.

17:16
Ufficiale: Glasner lascia il Crystal Palace a giugno
16:37
Juventus, Spalletti: "Mercato? Ci sono un paio di cose che ci potrebbero mancare"
16:36
Girona scatenato, Ter Stegen a un passo: c'è il sì per il prestito
16:29
Fiorentina, ecco Harrison: l'esterno è arrivato a Firenze
15:00
Guehi, niente Inter: resta in Premier League, affare in chiusura