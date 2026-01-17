Lucca al bivio: il Nottingham insiste, ma il Pisa sogna il grande ritorno

Il futuro di Lorenzo Lucca è un rebus che si risolverà solo tra un paio di partite. L'attaccante ha preso tempo di fronte alla corte serrata del Nottingham Forest, che ha già presentato una proposta concreta e continua a insistere per portarlo in Premier League. Tuttavia, la pista inglese non è l'unica via percorribile: sullo sfondo sta prendendo quota una suggestione romantica che porta dritta in Toscana.