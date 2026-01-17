Logo SportMediaset

Mercato

Lucca al bivio: il Nottingham insiste, ma il Pisa sogna il grande ritorno

17 Gen 2026 - 13:13
Lorenzo Lucca © IPA

Lorenzo Lucca © IPA

Il futuro di Lorenzo Lucca è un rebus che si risolverà solo tra un paio di partite. L'attaccante ha preso tempo di fronte alla corte serrata del Nottingham Forest, che ha già presentato una proposta concreta e continua a insistere per portarlo in Premier League. Tuttavia, la pista inglese non è l'unica via percorribile: sullo sfondo sta prendendo quota una suggestione romantica che porta dritta in Toscana.

Il Pisa sta lavorando concretamente per riportare il bomber in nerazzurro. Un'ipotesi che il dg Corrado ha definito "non fantacalcio" e che permetterebbe a Lucca di ritrovare serenità e una maglia da titolare indiscusso. Mentre sembrano tramontare definitivamente le piste che portano in Turchia (Besiktas) e risultano complicate quelle arabe (Al Hilal), non è da escludere nemmeno una permanenza in Serie A.

Tutto, però, dipenderà dalla burocrazia: prima di muoversi, bisogna risolvere l'intricata situazione del prestito in essere tra Napoli e Udinese. Solo sciogliendo questo nodo contrattuale, Lucca potrà scegliere se accettare i milioni della Premier o il rilancio in Toscana.

lucca
pisa

15:50
Atalanta: pronta offerta del West Ham per Lookman
15:07
Ufficiale: Mattia Viti alla Sampdoria
14:08
Inter, frenata per Mlacic: il cambio agente blocca tutto
13:28
Zirkzee-Roma, la pista resta viva. L'olandese non convocato per il derby di Manchester
Lorenzo Lucca
13:13
Lucca al bivio: il Nottingham insiste, ma il Pisa sogna il grande ritorno