Liverpool e Utd su Branthwaite: l'Everton fa muro

Jarrad Branthwaite ancora non ha fatto il suo esordio in questa stagione a causa di un problema fisico ma i rumors di mercato sul centrale 23enne non si placano. Secondo quanto riportato dal quotidiano Mirror, Liverpool e Man United sarebbero pronte a sferrare l'assalto al difenosre dell'Everton nella prossima finestra di mercato invernale. I Reds, dopo aver perso Leoni, si trovano in piena emergenza nel pacchetto arretrato dando per certo, o quasi, la partenza di Ibrahima Konate a parametro zero a giugno 2026. Condizione simile la vivono i Red Devils che a giugno perderanno Maguire per lo stesso motivo. Per questo il difensore dei Toffees è già finito nel mirino delle due big e nel mercato di gennaio potrebbe dare vita a un vero testa a testa. L'Everton dal canto suo considera il giocatore incedibile, forte di un contratto fino al 2030.