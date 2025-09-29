Milan, Reijnders: "City passo avanti sotto ogni prospettiva"

È stato uno dei migliori giocatori della passata stagione, tanto che il Manchester City si è fiondato su di lui senza dubbio. Tijjani Reijnders oggi è protagonista in Premier League, ma non dimentica il Milan, club che gli ha permesso di fare il definitivo salto di qualità: "È stato davvero difficile andar via dal Milan perché avevo un grande con rapporto con tutti lì. Con i tifosi, i compagni di squadra, lo staff... e tutto ciò ha reso la mia partenza difficile a livello emotivo. Poi è venuto a bussare il Manchester City e da un punto di vista sportivo era la miglior decisione per me", ha raccontato l'olandese ai microfoni di Milanews. Poi un passaggio sulle differenze tra rossoneri e citizens: "Se guardiamo gli ultimi anni dei due club penso che il City sia un passo avanti da ogni prospettiva. Basta guardare il numero di trofei che ha alzato negli ultimi anni. Poi qui c'è un grande allenatore e basta dare un'occhiata ai giocatori che ha il club. Sono molto legato al Milan ma certi treni passano una sola volta..."