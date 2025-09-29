Logo SportMediaset
Mercato

Woltemade, Rummenigge: "Stoccarda bravo a trovare idiota disposto a pagarlo così"

29 Set 2025 - 21:11
© IPA

Nick Woltemade ha sorpreso tutti nell'Europeo Under21 di quest'estate, tanto da diventare oggetto dei desideri di diversi club tra cui il Bayern Monaco. Le trattative tra i bavaresi e lo Stoccarda sono andate avanti per settimane prima di collassare definitivamente di fronte alle altissime richieste fatte. Poi Woltemade è finito al Newcastle per una cifra "monstre" vicina ai 90 milioni di euro. Un trasferimento che Karl-Heinz Rummenigge ha commentato così: "Quando la storia di Woltemade e le richieste dello Stoccarda sono venute alla luce ho detto a Uli, Herbert Hainer, Jan Dreesen e Max Eberl: 'Ragazzi, stiamo raggiungendo cifre che non trovo più accettabili. E non dovremmo soddisfare tutte le richieste solo per compiacere qualcuno, soprattutto i finanziatori dello Stoccarda'. Alla fine, Woltemade è andato in Inghilterra per ancora più soldi. Non posso che congratularmi con lo Stoccarda per aver trovato un idiota che ha pagato così tanti soldi, perché di certo non lo avremmo fatto a Monaco."

