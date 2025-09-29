Logo SportMediaset
Mercato

Ekitike: "Utd e Newcastle? Liverpool miglior opzione per me"

29 Set 2025 - 23:34

Hugo Ekitike è stato uno dei nomi che ha infuocato l'ultima sessione di mercato. Il francese alla fine si è trasferito dall'Eintracht al Liverpool per 95 milioni, ma la lista di pretendenti era lunga. In prima fila con i Reds c'erano anche Man Utd e Newcastle, ma alla fine il classe 2002 ha scelto di giocare per il Liverpool: "Sono i campioni in carica della Premier League, hanno grandi giocatori e una storia fantastica. Penso che fosse una buona opzione per me, probabilmente la migliore, ed è per questo che ho scelto di venire qui". 

