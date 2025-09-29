Klopp torna in panchina? L'Al Ittihad in pressing

Nonostante Jurgen Klopp non stia allenando da più di un anno il suo nome è sempre uno dei primi a uscire quando una panchina salta o inizia a traballare. E così sta accadendo con l'Al Ittihad. La squadra di Benzema e Kante, campione in carica della Saudi League, ha appena esonerato Laurent Blanc per un avvio di stagione deludente. Tra i primi nomi per sostituire il francese, secondo il quotidiano Al Riyadh, ci sarebbe l'ex Liverpool che al momento supervisiona RB Lipsia, New York Red Bulls e Red Bull Salisburgo in veste di responsabile dell'area calcio di Red Bull.