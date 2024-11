Ayyoub Bouaddi è considerato da molti il nuovo Adrien Rabiot. Un accostamento che non è passato inosservato in Italia con Milan e Juventus che si sarebbero messi sulle tracce del giocatore del Lille come riportato da Calciomercato.com. Il 17enne francese è seguito da mesi da Furlani e Moncada che stanno provando ad accaparrarselo, tuttavia anche i bianconeri sarebbero rimasti stregati anche se servono almeno 18 milioni di euro per assicurarsi le sue prestazioni.