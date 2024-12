Lecce, Sticchi Damiani: "Dal mercato interventi mirati"

Il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani, intervenuto a Piazza Giallorossa, parlando del mercato di gennaio è stato chiaro: "Bisognerà intervenire nel modo giusto e facendo le cose che è giusto fare a gennaio. Che sono, cercare di collocare sul mercato giocatori che non stanno trovando lo spazio che speravano. Perché poi avere giocatori che pensavano di avere un certo tipo di spazio e non lo trovano significa avere giocatori scontenti nello spogliatoio. Anche se devo dire che ho visto ragazzi ineccepibili, però è chiaro che chi gioca di meno poi ad un certo punto fa pesare questo stato d’animo. Al contempo, cercare di fare quegli aggiustamenti che avevamo in mente di fare, quelli già condivisi con l’area tecnica, tenendo poi in mente questa variabile degli infortuni che si è aggiunta".