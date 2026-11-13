Walter Samuel lascia l'Argentina: quale sarà il futuro dell'ex difensore

Lionel Scaloni annuncia l'addio di Walter Samuel allo staff della nazionale argentina: l'ex difensore pronto a iniziare la carriera da primo allenatore

13 Nov 2026 - 11:00
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Walter Samuel lascia ufficialmente lo staff tecnico della nazionale argentina per intraprendere in prima persona la carriera da allenatore.

La notizia è stata annunciata dal commissario tecnico Lionel Scaloni - fresco di rinnovo contrattuale fino ai Mondiali del 2030 - che ha voluto rendere omaggio al suo ormai ex collaboratore sia sotto il profilo professionale sia sotto quello umano: "Walter, come ci aveva già anticipato, inizierà la sua carriera da allenatore. Un'eterna gratitudine a una persona che è anche un mio amico e gli auguro tutto il meglio. È stato una parte importantissima di questo staff tecnico ed è giusto che intraprenda la strada che vuole".

Scaloni ha poi ribadito il forte legame personale e il peso specifico avuto dall'ex difensore per l'Albiceleste ("Non c'è dubbio che, oltre a essere estremamente importante per l'Argentina, sia un mio amico. Voglio il meglio per lui. Se vuole prendere questa decisione, è giusto che possa farlo").

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