Walter Samuel lascia l'Argentina: quale sarà il futuro dell'ex difensore

La notizia è stata annunciata dal commissario tecnico Lionel Scaloni - fresco di rinnovo contrattuale fino ai Mondiali del 2030 - che ha voluto rendere omaggio al suo ormai ex collaboratore sia sotto il profilo professionale sia sotto quello umano: "Walter, come ci aveva già anticipato, inizierà la sua carriera da allenatore. Un'eterna gratitudine a una persona che è anche un mio amico e gli auguro tutto il meglio. È stato una parte importantissima di questo staff tecnico ed è giusto che intraprenda la strada che vuole".