Sarri-Lazio, si muove Lotito: fumata bianca vicina

MERCATO

Il presidente biancoceleste incontrerà il tecnico a cena per provare ad arrivare a un accordo

La settimana di consultazioni di Claudio Lotito è quasi finita, Maurizio Sarri è sempre più vicino alla panchina della Lazio. Secondo La Repubblica, stasera sarebbe in programma un incontro tra il presidente biancoceleste e l’ex tecnico della Juve, contrattualmente libero dopo che i bianconeri hanno deciso di non esercitare l’opzione per il rinnovo, che dovrebbe essere il preludio alla fumata bianca. Il numero uno biancoceleste vorrebbe infatti un tecnico che abbia vinto per confrontarsi a distanza con la Roma di Mourinho. Getty Images

La strada sembra dunque tracciata. Come riporta il Corriere dello Sport, ci sarebbe ancora da colmare la distanza economica tra domanda (4 milioni) e offerta (3), ma nell’ambiente c’è ottimismo e l’incontro di stasera servirà a fugare gli ultimi dubbi sul progetto e sulla voglia della Lazio di investire e trattenere i big. Proprio per questo all’incontro dovrebbe partecipare anche Igli Tare, che in questi giorni sarebbe stato fondamentale per superare le ultime resistenze di Lotito, preoccupato dal rosso previsto in bilancio il 30 giugno, dalla mancata Champions e dalla spesa superiore al budget preventivato per allenatore e staff.

La situazione economica è difficile quindi anche in caso di accordo con Sarri, che comunque non vorrebbe riproporre il 3-5-2, la squadra non dovrebbe essere rivoluzionata e anzi si parla già di un possibile primo colpo: Elseid Hysaj, fedelissimo di Sarri dai tempi di Empoli e in scadenza di contratto con il Napoli. Tuttosport ipotizza anche una prima lista di giocatori in uscita utili per fare un tesoretto da reinvestire sul mercato: Patric, Hoedt, Escalante, Cataldi, Fares e Muriqi non rientrerebbero nei piani dell’allenatore toscano e potrebbero, dunque, lasciare la Lazio in caso di un suo arrivo.

Sarri è il favorito per la panchina della Lazio, ma con Lotito è sempre lecito aspettarsi possibili sorprese: le alternative all'ex allenatore della Juventus al momento sono Villas-Boas e Vitor Pereira, visto che il Porto ha proposto il rinnovo a Conceicao da 5 milioni a stagione, fuori dalla portata laziale.

Vedi anche inter Inter, giovedì è il giorno di Simone Inzaghi: sbarco a Milano e annuncio ufficiale