Mercato Lazio, fatta per Muriqi: lunedì le visite mediche a Roma

COLPO IN AVANTI

Vedat Muriqi sarà un nuovo giocatore della Lazio. L'attaccante della nazionale kosovara e del Fenerbahce firmerà un contratto di cinque anni con la società biancoceleste da due milioni di euro a stagione. Muriqi, che potrebbe far parte del ritiro di Auronzo, dovrebbe sbarcare in Italia tra nel fine settimana, con le visite mediche già programmate a Roma proprio per lunedì. Nelle tasche del Fenerbahce finiranno 16 milioni di euro più due di bonus.

Superati dunque gli ultimi intoppi nella trattativa, l'affare si farà e verrà ufficializzato dopo le visite mediche di rito per Muriqi. La speranza della Lazio è quella di riuscire a velocizzare i tempi tecnici dell'arrivo in Italia del giocatore in modo da poterlo aggregare al gruppo di Inzaghi già per la partenza verso il ritiro di Auronzo di Cadore. Per lunedì sono fissate le visite mediche a Roma, dopo le quali Muriqi firmerà un contratto di cinque anni.

Dal punto di vista economico, il giocatore costerà alla Lazio 16 milioni di euro subito più due di bonus. Non rientra in questo accordo, invece, la cessione del difensore Bastos proprio ai turchi del Fenerbahce. Per questioni di bilancio è una operazione slegata a quella di Muriqi che potrebbe far rientrare nelle casse biancocelesti circa 4 milioni di euro anche se il difensore al momento predilige l'opzione Sporting Lisbona.