Luis Alberto vicinissimo al Siviglia: passi avanti per Ilic alla Lazio

Il caso Luis Alberto sta per chiudersi con il trasferimento dello spagnolo al Siviglia, la meta che da parecchio tempo spera di raggiungere. Anche la famiglia del "Mago" spinge per questa soluzione con gli appelli della madre a Monchi, il ds degli andalusi. Restano da limare alcuni punti chiave della trattativa. L'offerta di 15 milioni di euro non è abbastanza per la Lazio che spera di ricavarne almeno sette in più. Si potrebbe chiudere con un prestito oneroso a 5 milioni con un riscatto obbligatorio.