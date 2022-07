Lazio, ufficiale l'ingaggio di Romagnoli: contratto fino al 2027

Ora è ufficiale: Alessio Romagnoli è un nuovo giocatore della Lazio. L'ex capitano del Milan, che in mattinata aveva svolto le visite mediche presso la Clinica Paideia, ha firmato il contratto che lo legherà ai biancocelesti fino al 2027, come annunciato dai canali ufficiali del club: "La S.S. Lazio comunica di aver raggiunto un accordo con il calciatore Alessio Romagnoli che legherà le parti per i prossimi cinque anni".