Lazio, ufficiale l'addio a Sarri: squadra affidata a Martusciello

LA DECISIONE

La società ha confermato le dimissioni del tecnico e la scelta di affidare la squadra al suo vice

La storia tra la Lazio e Maurizio Sarri non è finita nel migliore dei modi, adesso è ufficiale. La società biancoceleste dopo le ultime sconfitte tra campionato e Champions League ha preso atto e accettato le dimissioni del tecnico toscano, presentate dopo il ko interno contro l'Udinese. Sarri ha rinunciato allo stipendio fino al termine della prossima stagione - cinque milioni netti - ma ha chiesto di essere pagato fino a giugno 2024. Il resto dello staff è rimasto alla Lazio, compreso il vice Martusciello a cui è stata affidata la guida tecnica.

Vedi anche napoli Napoli, De Laurentiis: "Sarri? Troppo facile dimettersi, se lo fai sei un perdente" IL COMUNICATO DELLA LAZIO

La S.S. Lazio rende noto che Maurizio Sarri ha rassegnato le proprie dimissioni da allenatore responsabile della prima squadra - sottolinea il club in una nota - La Societa' ringrazia il tecnico per i traguardi raggiunti e per il lavoro svolto, augurandogli le migliori fortune umane e professionali. Contestualmente il club comunica di aver deciso di affidare la guida tecnica a Giovanni Martusciello.