Napoli, De Laurentiis: "Sarri? Troppo facile dimettersi, se lo fai sei un perdente"

LE PAROLE

Duro il giudizio del presidente del Napoli sul suo ex tecnico prima del ritorno degli ottavi di Champions con il Barcellona

"Sono rimasto molto stupito delle dimissioni di Sarri. Nel bene e nel male devi portare avanti il tuo impegno fino alla fine per una questione di contratto con il club e i tifosi. Troppo facile dare le dimissioni, se dai le dimissioni sei un perdente". Duro il giudizio del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sul suo ex allenatore ai microfoni di Mediaset nel prepartita del ritorno degli ottavi di Champions League contro il Barcellona. "Non so che problemi ci siano stati con Lotito - ha proseguito - Lotito non è irruente, semmai un esagitato che vuole fare di tutto e di più".

Vedi anche napoli Nuovo stadio Napoli, il sindaco di Castel Volturno ci riprova: "Disponibili da subito con terreni idonei"

"Kvaratskhelia? L'offerta irrinunciabile deve arrivare a me e non a lui - ha detto De Laurentiis sul futuro del georgiano - Kvara ha ancora tanti anni con noi e io vorrei estendergli il contratto. Lui è stato un signore, ne riparleremo a fine anno e io non mi sono mosso. Se dovesse irrigidirsi, peggio per lui ma anche per noi. Sapevamo che era un buonissimo giocatore, ma grazie al Napoli ha espresso il meglio di sé ed è giusto che questa valorizzazione noi la pagheremo".

"Cosa non rifarerei? Io non guardo mai al passato. Il passato è passato, forse avrei dovuto non impuntarmi e non concedere a Spalletti di andare via. Nella vita però quando si lavora bisogna andare tutti d'accordo, altrimenti c'è un clima con cui non si vada nessuna parte".

"Soddisfatto di Calzona? "Lo conosco da tantissimi anni: è una persona affidabilissima e per questo mi sono affidato a lui in quest'anno un po' complicato".