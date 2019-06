Lazio, Tare: "Milinkovic-Savic verso il Psg? Solo voci, nessuna offerta"

26/06/2019

Da giorni si parla del forte interessamento del Psg per Milinkovic-Savic , che Lotito è pronto a cedere ma solo di fronte a un'offerta importante. Il centrocampista piace molto al nuovo ds dei parigini Leonardo , ma il ds della Lazio Igli Tare per il momento frena: "Non c'è nulla da dire, perché non c'è discussione - dice a Le Parisien -. Non ne so nulla. Non abbiamo alcuna necessità di venderlo. Se è arrivata un'offerta del Psg? No".

Il giocatore in realtà spinge per partire, desideroso di misurarsi in Champions e, oltre all'interessamento (su tutte) della Juventus, da qualche tempo su di lui pare esserersi fiondato pure il Psg che, però, prima di acquistare deve vendere qualche big (Neymar è l'indiziato numero 1) per motivi di Fair play finanziario.



Tare, intanto, per ora smentisce: "Queste sono solo voci messe in giro dai giornali. Non so il suo prezzo, non ne ho idea. Non posso parlare di qualcosa che non sia concreto o reale. Queste sono solo storie".