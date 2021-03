Lazio, stallo sul rinnovo di Inzaghi: sondaggio della Fiorentina

LAZIO

La priorità del tecnico resta il club biancoceleste, ma manca ancora l'intesa tra le parti

In casa Lazio è ancora tutto in stand-by sul rinnovo di Simone Inzaghi. In scadenza a giugno, il tecnico non ha ancora raggiunto un'intesa col club e per ora la situazione col presidente Lotito è in fase di stallo. Uno stallo a tempo però. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, infatti, Inzaghi sarebbe intenzionato ad attendere fino a metà aprile senza prendere impegni con altri club. Nel frattempo però la Fiorentina avrebbe già fatto un sondaggio per il tecnico.

Numeri alla mano, l'offerta di febbraio di Lotito era di 7,5 milioni di euro netti garantiti per un triennale. Cifra arrotondabile a 11 milioni con alcuni bonus legati ai piazzamenti. Ma Inzaghi aveva chiesto un ingaggio in linea con i giocatori top della squadra come Immobile, Luis Alberto e Milinkovic. Richiesta rimasta in sospeso, senza ulteriori discussioni e trattative. Approfondimenti che ora, a tre mesi dalla scadenza, sembrano necessari per chiarire la situazione e mettere fine al lungo tira e molla.

Per Inzaghi la priorità resta la Lazio, ma per ora nulla si muove a Formello e al tecnico non mancano altre opzioni. Sulle sue tracce, del resto, ci sono diversi club. La Fiorentina avrebbe già fatto un sondaggio e messo sul piatto un ingaggio da 4 milioni di euro, e sullo sfondo restano comunque valide anche le piste che portano a Napoli e Juve, ovviamente in caso di addio a Gattuso e Pirlo.

Sul fronte Lazio, nel frattempo, il club si starebbe comunque guardando intorno a caccia di soluzioni in caso di fumata grigia con Inzaghi. E sulla lista di Lotito i nomi più caldi sono quelli di Gotti e Mihajlovic.