Lazio, la squadra sta con Sarri: in caso di divorzio a rischio tre rinnovi

ALTA TENSIONE

Il futuro a Roma di Luis Alberto, Zaccagni e Felipe Anderson sarebbe legato alla permanenza del tecnico

© Getty Images Aria tesa in casa Lazio. Dopo le frizioni tra Maurizio Sarri e il presidente Claudio Lotito sul mercato, alcuni top club della rosa starebbero facendo scudo al tecnico e mandando un messaggio forte e chiaro al club. Nel dettaglio, al futuro dell'allenatore sulla panchina biancoceleste sarebbero legati soprattutto i rinnovi di Luis Alberto, Zaccagni e Felipe Anderson, pronti a non prolungare in caso di rottura tra il presidente e il tecnico. Ipotesi al momento improbabile, ma che tiene l'ambiente in allerta. Anche perché Maurizio Sarri sarebbe alle prese anche con seri problemi di famiglia che potrebbero influire sulla questione e sulle sue prossime decisioni.

A Formelllo, dunque, cresce la tensione. Oltre al braccio di ferro tra Sarri e Lotito rimarcato da alcune frecciatine lanciate dal patron biancoceleste, ora a complicare e a irrigidire i rapporti tra proprietà, staff tecnico e giocatori si sarebbe messa la questione rinnovi. In particolare a gettare nuova benzina sul fuoco ci sarebbero le situazioni di Luis Alberto, Zaccagni e Felipe Anderson, tre pezzi grossi dello spogliatoio che potrebbero decidere di non prolungare i rispettivi contratti con la Lazio in caso di addio a Sarri. Un rischio che potrebbe pesare sulle prossime mosse della società e sui rapporti tra squadra e presidente.

Una situazione da maneggiare con cura e su cui urge un chiarimento a breve. Magari già a inizio settimana, quando Sarri e Lotito dovrebbero sedersi attorno a un tavolo per fare il punto della situazione sul mercato, confrontarsi sulle rispettive posizioni e provare a raggiungere una linea comune da seguire. Tutto con i dovuti condizionali del caso visto il carattere e la personalità di entrambi.