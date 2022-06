Lazio-Sarri, ufficiale il rinnovo fino al 2025

Maurizio Sarri e la Lazio non si lasciano, anzi rilanciano la propria unione per altre tre stagioni. L'accordo tra la società del presidente Lotito e il tecnico è stato perfezionato negli ultimi giorni e ha messo nero su bianco le condizioni per proseguire insieme fino al 30 giugno 2025 ed è arrivato l'annuncio ufficiale. L'ingaggio per Sarri dovrebbe essere di circa 3,5 milioni di euro l'anno e nel contratto non sono previste né clausole rescissorie né buonuscite.