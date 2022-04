Lazio-Romagnoli, ormai ci siamo: accordo a un passo

Alessio Romagnoli è a un passo dal tornare a Roma, ma questa volta per vestire la maglia della Lazio. Il difensore, che a giugno lascerà il Milan a parametro zero, è vicino a trovare l'accordo con i biancocelesti: per lui si parla di un contratto quinquiennale fino al 2027 per 3 milioni di euro netti l'anno e altri 500mila euro di bonus. L'intesa di massima è di fatto arrivata in un incontro andato in scena a Formello tra l'entourage del giocatore e la dirigenza laziale.