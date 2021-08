Lazio: Pedro a un passo, accordo per un biennale

Da esubero alla Roma a rinforzo per la Lazio. Pedro è vicino al trasferimento da una sponda all'altra della Capitale. L'esterno spagnolo ha un contratto con il club giallorosso fino al 30 giugno 2023 (e un ingaggio da tre milioni netti a stagione) ma è stato escluso dai ritiro e non rientra nel progetto di Josè Mourinho. Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha subito colto l'occasione e ha chiesto ai suoi dirigenti il giocatore, che ha già allenato ai tempi del Chelsea e con cui ha vinto un'Europa League. La Lazio avrebbe già raggiunto l'accordo con il giocatore per un biennale da due milioni a stagione più bonus.