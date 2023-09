Lazio, niente Galatasaray per Vecino: i tifosi hanno bloccato tutto

"Matias Vecino no grazie". Il trasferimento del centrocampista uruguaiano della Lazio al Galatasaray, per cui i discorsi erano avviati al punto che il club turco stava già organizzando il volo del giocatore (in panchina contro il Napoli per novanta minuti) per le visite mediche di rito, sarebbe naufragato per via del malcontento espresso via social dai tifosi turchi.