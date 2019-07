Lazio, Milinkovic-Savic verso lo United: i Red Devils offrono 75 mln

07/07/2019

Dopo aver resistito a diversi assalti multimilionari nelle ultime due sessioni di mercato, il presidente della Lazio , Claudio Lotito , sembra essersi finalmente convinto a vendere il gioiello più prezioso della rosa dei biancocelesti: Sergej Milinkovic-Savic . Il centrocampista serbo, classe 1995, è infatti ormai a un passo dallo United , che ha pronta l'offerta giusta per portarlo a Manchester, dove sostituirà il partente Paul Pogba (destinato al Real Madrid, anche se la Juve non molla e starebbe preparando un'offerta da 134 milioni ).

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, si trova in questi giorni a Londra per studiare alcune operazioni in entrata e per incontrare i rappresentanti di Caicedo (che ha offerte dalla Cina), ma ne approfitterà anche per vedere i Red Devils. Come detto infatti in casa United hanno individuato nel Sergente il sostituto ideale di Pogba e per prenderlo sono pronti a mettere sul piatto circa 75 milioni di euro.

Una cifra importante, anche se molto inferiore ai 120 milioni che chiedeva Lotito solo un'estate fa, ma per i biancocelesti si tratterebbe di una plusvalenza pura: Milinkovic-Savic infatti è arrivato a Roma nel 2015 per 15 milioni di euro e il suo acquisto è stato ormai interamente ammortizzato come valore di bilancio. Ecco perché siamo vicini ad una svolta e probabilmente l'affare potrebbe chiudersi in pochi giorni, a meno di clamorosi rilanci da parte del Psg, che però è fermo all'offerta di 55 milioni fatta recapitare alcuni giorni fa.

A Manchester per il centrocampista serbo è pronto un contratto quadriennale, con opzione per il quinto, da 6 milioni netti a stagione (il doppio di quanto percepisce a Roma).