Lazio: Luis Alberto smentisce di aver firmato il rinnovo

MERCATO LAZIO

L'accordo fino al 30 giugno 2025 con un ingaggio fissato a tre milioni di euro come parte fissa più una serie di bonus c'è da un pezzo, ma manca ancora il nero su bianco come spiegato dallo stesso Luis Alberto con una storia su Instagram, con cui ha voluto smentire le notizie che erano circolate in questi giorni circa la firma contratto. "Curioso dalle news sui giornali... Rimango ad allenarmi... Chi ha fatto la firma per me? Io non sono stato".

I tifosi della Lazio possono comunque stare tranquilli, perché Luis Alberto sarà una pedina fondamentale nel presente ma anche nel futuro prossimo. In una videoconferenza di quattro giorni fa si è trovata la quadratura definitiva sul rinnovo, che consentirà al calciatore di guadagnare quasi 3,5 milioni di euro a stagione bonus compresi. Un rinnovo da top player per il Mago biancoceleste, autore di una stagione straordinaria. Per la firma e il susseguente annuncio, invece, bisogna aspettare ancora un po'. Come polemicamente sottolineato dal diretto interessato via social.

