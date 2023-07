Lazio, Lotito: "Immobile rimane. Ricci? Li mangio con gli spaghetti"

LAZIO

Il presidente biancoceleste ha raggiunto la sede del ritiro di Auronzo di Cadore: "Zielinski? I giocatori li scelgo io"

Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha raggiunto la sede del ritiro dei biancocelesti ad Auronzo di Cadore e, dopo il summit di mercato avuto con il tecnico Maurizio Sarri, ha parlato ai cronisti presenti delle prossime mosse dei capitolini, che l'anno prossimo giocheranno la Champions League: "Immobile? Ciro rimane, mica l'ho messo in vendita. State tranquilli. Adesso verrà su martedì Castellanos, che ha risolto burocrazie, visti e tutto il resto. C’abbiamo 50 giocatori che vogliono tutti venire da noi, con il dollaro compri tutto, poi con Lotito il risultato è garantito".

Il numero uno dei biancocelesti è un fiume in piena: "Serviva un’altra punta ed è arrivata. È andato via Milinkovic e arriverà il sostituto. Non è che uno va al supermercato, compri uno e prendi 3. Così so’ boni tutti. Devi comprare i giocatori giusti e con la testa giusta. Io devo fare la squadra e so che devo fare. Oggi la prima priorità è il sostituto di Milinkovic."

Su Berardi: “Ho parlato con il Sassuolo, non è mai stato messo in vendita. A parte che chiedono una cifra spaventosa, ma non è in vendita. Poi parliamo di un ragazzo che ha strappato il contratto con la Juventus”.

"Io faccio un discorso pratico e dico 'quello che devo fare lo so' - ha proseguito Lotito - I confronti li abbiamo avuti prima della fine del campionato sulle esigenze che potrebbero migliorare la squadra. Bisogna dare le priorità e oggi sono queste. Serviva il sostituto di Immobile e l’abbiamo comprato. Abbiamo scelto uno dei migliori sul mercato. Speriamo che faccia quello che ha fatto fuori. È andato via Milinkovic certo non l’ho mandato via io, anzi ho cercato di tenerlo fino alla fine. Gli danno 20 milioni all’anno e ha deciso di andare via e ho detto va bene. Ora la priorità è sostituirlo. Tutto il resto è in aggiunta, verrà fatto. Stiamo già lavorando".

"Zielinski? I giocatori li scelgo io. Quando vedrete i giocatori parlerete. Sapevate che prendevo Castellanos? No. È uscito perché l'ho tirato fuori altrimenti non sapevate neanche chi fosse. Sanabria o Castellanos? Di che parliamo. Ricci? Che ne so, io i ricci li mangio con gli spaghetti..."

