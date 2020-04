Lazio, Keita apre al ritorno:  "Mai dire mai, Inzaghi mi piace"

Keita Balde Diao ha lasciato la Lazio (non senza polemiche) ormai da tre anni, ma evidentemente non ha mai scordato i biancocelesti, dove arrivò giovanissimo dal Barcellona e dove si è affermato nel calcio che conta. Otto stagioni col club di Lotito poi la cessione al Monaco, il prestito all’Inter, il ritorno nel Principato nel 2019 e ora... un secondo capitolo a Roma? Ad aprire all'ipotesi è lo stesso attaccante 25enne, che durante un'intervista ad As ha confessato: “Tornare? Chissà, del domani non si può mai sapere. Ho trascorso otto anni là, non potrei mai chiudere la porta. Inzaghi è un allenatore con cui mi sono trovato molto bene".