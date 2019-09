Lazio, Immobile senza certezze e tanta rabbia: non è divorzio ma...

Sono momenti di riflessione per Ciro Immobile, che in poche ore ha visto scivolare via molte delle certezze che aveva accumulato in tre anni abbondanti di Lazio. La prima triste scoperta è quella di non avere più un posto da titolare inamovibile. Scoperta fatta alla fine dell’allenamento di rifinitura svolto poche ore prima di Inter-Lazio al centro sportivo Peppino Vismara, quello dove solitamente si allenano le giovanili del Milan. Proprio lì Simone Inzaghi ha comunicato la formazione di San Siro con Caicedo titolare al posto di Ciro.

COLLOQUIO CON IL PROCURATORE

Immobile non ha preso molto bene la decisione del suo allenatore. E che i rapporti tra i due non fossero al loro apice si era capito anche con la lunga sfuriata seguita alla sostituzione contro il Parma. Inzaghi aveva parlato di “caso chiuso”, ma evidentemente non chiuso del tutto. Nel pomeriggio, al riparo da occhi indiscreti nel ritiro laziale all’hotel Melià di Milano, Immobile ha avuto un lungo colloquio con Alessandro Moggi, che gestisce i suoi interessi insieme a Marco Sommella. Moggi junior ha cercato in tutti i modi di tranquillizzare il suo assistito, che se dovesse perdere il posto nella Lazio in maniera definitiva potrebbe mettere a rischio anche la partecipazione al prossimo Europeo, per il quale l’Italia ha in mano un pass virtuale.



NIENTE DIVORZIO MA…

Il contratto di Immobile termina nel 2023 e l’attaccante è insieme a Milinkovic-Savic il giocatore più pagato della rosa laziale con 2,5 milioni di euro a stagione. Un investimento a lunga scadenza che la Lazio non ha intenzione di gettare alle ortiche. Proprio in questo senso va letta l’opera di mediazione del duo Moggi-Sommella per far sbollire la rabbia del giocatore. Al momento nessuno pensa a un divorzio anticipato, anche perché Immobile ha già messo a segno 4 reti che fanno comodo alla classifica laziale. Però se questa situazione dovesse ripetersi, qualche riflessione sarà obbligatoria.