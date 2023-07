Immobile come Milinkovic? Dall'Arabia: "Ciro ha accettato una super offerta"

LAZIO

Stando al giornalista Turki Alghamdi il bomber avrebbe detto sì a un triennale da 15 milioni a stagione più 5 milioni di bonus alla firma, ma Lotito non ci sta: "Non è in vendita"

© Getty Images L'Arabia Saudita tenta anche Ciro Immobile. Dopo il passaggio di Sergej Milinkovic-Savic all'Al Hilal, la Saudi Pro League potrebbe soffiare infatti anche l'uomo immagine del club ai tifosi biancocelesti. Un'indiscrezione clamorosa che sui social ha già scatenato il panico tra i supporter della Lazio tra sfottò e disperazione. Nel dettaglio, stando al giornalista arabo Turki Alghamdi, Ciro avrebbe già raggiunto un'intesa con un club arabo per un contratto di tre anni da circa 15 milioni di euro a stagione a cui si aggiungerebbe anche un bonus da 5 milioni alla firma.

Un'offerta molto importante che, se dovesse andare a buon fine, strapperebbe alla Serie A uno dei suoi bomber più prolifici e dei giocatori più rappresentativi anche della nazionale italiana. Secondo quanto trapela dall'Arabia, in queste ore si starebbe attendendo l'approvazione ufficiale del ministero per finanziare l'acquisto dell'attaccante biancoceleste. Poi bisognerà trattare direttamente con Lotito.

Dettaglio da non sottovalutare. Ammesso che Immobile abbia davvero detto sì alla proposta araba, infatti, non è affatto scontato che il patron della Lazio bissi l'operazione Milinkovic-Savic lasciando partire anche il giocatore più importante e amato della rosa. Una situazione da monitorare con grande attenzione in attesa di nuovi sviluppi, conferme o smentite nei prossimi giorni.

Stando sempre a Turki Alghamdi, se l'affare Immobile dovesse saltare, il club arabo dovrebbe dirottare le sue attenzioni su Luis Muriel in scadenza con l'Atalanta.

LOTITO: "A NOI NESSUNA PROPOSTA, NON È IN VENDITA"

Sulla questione è intervenuto direttamente il presidente biancoceleste, Claudio Lotito, che si è affidato a Il Messaggero per dire la sua: "Ciro non mi ha chiamato per dirmi nulla, né tanto meno dall'Arabia hanno chiamato la società per fare un'offerta, quindi stiamo parlando del nulla. Dovrebbero tentarmi con almeno 50 milioni e non so nemmeno se accetterei per il nostro capitano, un figlio, uno di famiglia. Non è in vendita".