Lazio: è fatta per Felipe Anderson, l'indizio è social

IL RITORNO

Il brasiliano ha postato i colori del club bianconceleste con tanto di aquila su Facebook

E' quasi tutto fatto per il ritorno di Felipe Anderson alla Lazio. In attesa di definire gli ultimi dettagli con il West Ham, un inequivocabile indizio arriva dallo stesso brasiliano, che ha postato i colori del club bianconceleste con tanto di aquila sul suo account Facebook privato, ricevendo anche il like del connazionale e amico Luiz Felipe e un commento inequivocabile ("La tua casa e la mia, fratello"). facebook

Il brasiliano è davvero vicino a tornare nella Capitale, lasciata nell'estate del 2018 dopo 5 stagioni per trasferirsi al West Ham per 38 milioni di euro. L'operazione verrà chiusa con una formula particolare. Il cartellino sarà ceduto con un indennizzo (circa 2 milioni), con il 50% della futura e possibile rivendita che finirà nelle casse del West Ham. Il 28enne esterno brasiliano, pallino del nuovo allenatore Sarri, è reduce da una stagione da dimenticare in prestito al Porto, con cui ha giocato solo 10 gare complessive.